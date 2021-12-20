Песошин: Органы безопасности всегда защищали национальные интересы России

Органы безопасности — это важнейшая часть системы госуправления. Они всегда стояли на страже национальных интересов страны, ее суверенитета и территориальной целостности, отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, поздравляя татарстанцев с Днем работника органов безопасности России.

«Органы безопасности всегда были важнейшей частью системы государственного управления. Защита национальных интересов страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, сохранение стабильности в обществе являются для вас священным долгом и почетной обязанностью», — заметил Председатель Правительства РТ.

Он выразил уверенность в том, что сотрудники органов безопасности и в дальнейшем будут сохранять и приумножать традиции, верность присяге и выполнять служебный долг.

Песошин отдельно поздравил ветеранов органов безопасности, которые воспитывают молодое поколение, передают ему свой богатый опыт, а также поддерживают семьи погибших товарищей.

«Руководство республики выражает вам искреннюю благодарность за самоотверженную службу и уверенность в том, что вы и впредь будете успешно справляться с новыми ответственными задачами во имя обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнул Премьер-министр РТ.

В заключение он пожелал работникам органов безопасности и их близким здоровья, счастья и долгих лет жизни.