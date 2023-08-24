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Политика 24 августа 2023 14:15

Песошин определил ответственных за профобучение по нацпроекту «Демография» в Татарстане

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Ответственным за профессиональное обучение и дополнительное профобразование отдельных категорий жителей Татарстана определен Центр развития профессиональных компетенций. Работа будет вестись в рамках федерального проекта нацпроекта «Демография», говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Минтруду Татарстана поручено содействовать в проведении обучения, определять потребность в кадрах на рынке труда и обеспечивать работой прошедших курсы. А Минобрнауки республики поможет Центру профессиональных компетенций с организацией учебы.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #обучение
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