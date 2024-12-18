Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума в Казани

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума (РВФ), который пройдет в Казани. Это произошло в Доме Правительства республики.

«Форум 2025 года запланирован ориентировочно на 9–11 апреля. Времени остается немного, но еще есть вопросы, которые надо обсудить», — открыл Песошин второе заседание организационного комитета по подготовке к форуму.

XIX РВФ будет длиться три дня. В нулевой день, 9 апреля, запланированы события в Иннополисе: панельные дискуссии, визионерские лекции и профильные b2b-встречи. Площадкой форума 10 и 11 апреля станет МВЦ «Казань Экспо», где состоятся конгрессные мероприятия, пленарные заседания и питч-сессии стартапов.

Развитие инструментов поддержки технологического предпринимательства и венчурного инвестирования на всех стадиях, формирование новых партнерств между стартапами, инвесторами и корпорациями — это заявленные организаторами цели РВФ.

«Минувший XVIII Российский венчурный форум прошел под девизом „Технологическое предпринимательство — пространство высших компетенций". Он не только содействовал обмену опытом и привлечению инвестиций, но и акцентировал внимание на поддержке быстрорастущих технологических компаний», — отметил Премьер-министр Татарстана.