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Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума в Казани
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума (РВФ), который пройдет в Казани. Это произошло в Доме Правительства республики.
«Форум 2025 года запланирован ориентировочно на 9–11 апреля. Времени остается немного, но еще есть вопросы, которые надо обсудить», — открыл Песошин второе заседание организационного комитета по подготовке к форуму.
XIX РВФ будет длиться три дня. В нулевой день, 9 апреля, запланированы события в Иннополисе: панельные дискуссии, визионерские лекции и профильные b2b-встречи. Площадкой форума 10 и 11 апреля станет МВЦ «Казань Экспо», где состоятся конгрессные мероприятия, пленарные заседания и питч-сессии стартапов.
Развитие инструментов поддержки технологического предпринимательства и венчурного инвестирования на всех стадиях, формирование новых партнерств между стартапами, инвесторами и корпорациями — это заявленные организаторами цели РВФ.
«Минувший XVIII Российский венчурный форум прошел под девизом „Технологическое предпринимательство — пространство высших компетенций". Он не только содействовал обмену опытом и привлечению инвестиций, но и акцентировал внимание на поддержке быстрорастущих технологических компаний», — отметил Премьер-министр Татарстана.
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