Песошин обсудил вопросы сотрудничества с и. о. главы визового сервиса МВД РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил вопросы взаимодействия с исполняющим обязанности генерального директора Паспортно-визового сервиса МВД России Олегом Молодиевским. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства региона, стороны затронули текущую деятельность филиала сервиса в Татарстане, а также дальнейшее развитие сотрудничества в области реализации государственной миграционной политики и предоставления качественных услуг в сфере миграции.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Паспортно-визовый сервис МВД России был создан на основании распоряжения Правительства РФ в 2009 году. Является самой крупной организацией по оказанию услуг в сфере миграции для иностранцев. Предоставляет физическим и юридическим лицам информационно-консультационные услуги, услуги по подготовке документов в сфере миграции, помогает обеспечить высокий уровень профилактической, информационной и разъяснительной работы с гражданами и работодателями. Имеет 136 офисов обслуживания в России и за рубежом.

С 2015 года филиал Паспортно-визового сервиса действует и в Республике Татарстан, его офисы расположены в Казани и Набережных Челнах. За восемь месяцев текущего, 2024 года филиал оказал 66 тыс. услуг.