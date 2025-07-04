Песошин обсудил совместные проекты с главой Федерального экологического оператора

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня обсудил вопросы взаимодействия с генеральным директором ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максимом Погодиным. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе разговора, состоявшегося в Доме Правительства РТ, стороны обсудили реализацию совместных проектов в области обращения с отходами производства и ликвидации объектов накопленного экологического вреда в целях снижения воздействия промышленности на окружающую среду.

Татарстан и Федеральный экологический оператор имеют положительный опыт взаимодействия с 2020 года. Тогда было заключено Соглашение о сотрудничестве в части создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов опасности и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

ФГУП «Федеральный экологический оператор» – это специализированная организация, занимающаяся обращением с отходами различных видов и классов опасности в масштабах всей страны. Является федеральным оперетором по обращению с отходами I и II классов опасности. Входит в госкорпорацию «Росатом».