Песошин обсудил снижение отключений света на 26% в Казани на совете директоров

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Доме Правительства РТ состоялось заседание Совета директоров АО «Сетевая компания» под председательством Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ при содействии пресс-службы АО «Сетевая компания».

На заседании рассмотрены вопросы надежности электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям компании, результаты производственной и финансово-экономической деятельности, а также реализация плана капитального строительства за 1 полугодие 2026 года.

Совету директоров представлены показатели, характеризующие надежность электроснабжения, и их динамика за 1 полугодие 2026 года. Компания продолжает реализацию мероприятий, направленных на снижение доли технологических нарушений с прекращением электроснабжения потребителей, внедрение инновационных решений для повышения надежности и качества электроснабжения, таких как системы секционирования, индикаторы короткого замыкания, системы автоматического восстановления сети (в Казани), а также проведение работ под напряжением. В масштабах Казани за счет работы системы автоматического восстановления сети средние продолжительность и частота отключений за 1 полугодие 2026 года снизились на 25,7% и 26,8% соответственно.

По итогам 6 месяцев 2026 года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан составил 14,2 млрд кВт·ч. Фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги составил 58,6 млрд кВт·ч, что на 1,4% выше аналогичного периода 2025 года. Наибольшую величину среди регионов ОЭС Средней Волги имеет потребление в Республике Татарстан (32,4%), рост к 2025 году зафиксирован на уровне 3,5%. Продолжается реализация организационно-технических мероприятий, направленных на снижение величины потерь электрической энергии при ее передаче. Общий объем экономии электрической энергии за 6 месяцев 2026 года составляет порядка 12 млн кВт·ч.

За 6 месяцев 2026 года заключен 7 071 договор на технологическое присоединение потребителей, исполнено 5 915 договоров. Общая максимальная мощность по заключенным и исполненным договорам составила 644 МВт и 216 МВт соответственно.

В рамках плана капитального строительства на 2026 год в пределах выделенных источников финансирования осуществляется реализация крупных социально и экономически значимых проектов: реконструкция ПС 500 кВ «Бугульма», ПС 220 кВ «Тойма-2», КВЛ 110 кВ «Магистральная – Восточная», ПС 110 кВ «Северная», ПС 110 кВ «Пестрецы». По плану капитального строительства выполняются мероприятия, направленные на повышение уровня надежности электроснабжения потребителей и качества поставляемой электроэнергии в сети 0,4–6(10) кВ, а также работы по подключению потребителей в соответствии с техническими условиями по договорам технологического присоединения.

По итогам работы за 1 полугодие 2026 года объем освоенных капитальных вложений составил 6,3 млрд руб. (без НДС). Существенный объем капитальных вложений направлен на реконструкцию и строительство распределительных сетей 0,4–6(10) кВ, высоковольтных линий, установку приборов учета электроэнергии. Введены в эксплуатацию 6 215 объектов электросетевого хозяйства для присоединения потребителей к сетям компании, протяженность построенных линий электропередачи составила 268 км, введено 47 МВт трансформаторной мощности.