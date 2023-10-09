Песошин обсудил с главой Росавтодора вопросы дорожного строительства

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романом Новиковым реализацию на территории республики проектов в сфере дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны затронули, в частности, дальнейшее строительство в рамках трасс М12 «Восток», М7 «Волга» и М5, а также возведение других участков автодорог.

«Дорожная отрасль — самая устойчивая, и все задачи, которые поставлены перед отраслью, выполняются», — заметил при этом Роман Новиков.

Глава Росавтодора также поблагодарил Татарстан за динамику выполнения работ в сфере дорожного строительства в рамках национальных проектов (инициированных Президентом России Владимиром Путиным).

Upd. (12.04): Ранее «Татар-информ» сообщал, что более миллиона проездов зафиксировано на участке трассы М12 от Москвы до Арзамаса менее чем за месяц. На дальнейшее строительство магистрали за три года выделят почти 304 млрд рублей.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», Правительство РФ включило участки трассы М7 в Татарстане в проекты, реализуемые под особым контролем государства.