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Технологии
7 апреля 2022  09:52

Песошин обсудил развитие инноваций в Татарстане с председателем правления «Сколково»

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел встречу с председателем правления фонда «Сколково» Игорем Дроздовым. Стороны обсудили развитие инноваций в республике и поддержку инновационного предпринимательства, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

«В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в инновационной сфере. В том числе стимулирование инновационной деятельности в республике и поддержку инновационного предпринимательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, Дроздов рассказал Песошину о проекте «Стартап-тур», который с 2011 года проводится в разных городах России. Масштабный проект нацелен на развитие технологического предпринимательства, а также поиск актуальных инновационных проектов. Так, сегодня один из его этапов состоится в Казани. Проведение такого мероприятия, подчеркнул председатель правления «Сколково», поможет повысить инвестиционную привлекательность Татарстана, а также найти новые кадры и подробнее рассмотреть вопросы, связанные с цифровой экономикой.

#Алексей Песошин #сколково
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