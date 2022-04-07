Песошин обсудил развитие инноваций в Татарстане с председателем правления «Сколково»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел встречу с председателем правления фонда «Сколково» Игорем Дроздовым. Стороны обсудили развитие инноваций в республике и поддержку инновационного предпринимательства, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

«В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в инновационной сфере. В том числе стимулирование инновационной деятельности в республике и поддержку инновационного предпринимательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, Дроздов рассказал Песошину о проекте «Стартап-тур», который с 2011 года проводится в разных городах России. Масштабный проект нацелен на развитие технологического предпринимательства, а также поиск актуальных инновационных проектов. Так, сегодня один из его этапов состоится в Казани. Проведение такого мероприятия, подчеркнул председатель правления «Сколково», поможет повысить инвестиционную привлекательность Татарстана, а также найти новые кадры и подробнее рассмотреть вопросы, связанные с цифровой экономикой.