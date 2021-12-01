Песошин обсудил проект «Безопасный город» с высшими должностными лицами в ПФО

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин стал участником конференции, посвященной реализации программы по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В мероприятии, прошедшем в режиме ВКС, принимали участие высшие должностные лица регионов ПФО, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, в том числе построение комплексной системы технических средств, способной спрогнозировать чрезвычайные ситуации, а также обеспечить безопасность населения.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, выступая перед участниками совещания, напомнил, что по поручению главы государства Владимира Путина была проделана большая работа. Так, во всех регионах округа созданы нормативные акты и планы для развития программы, определены 123 муниципальных образования для реализации пилотного проекта.

«На основе действующего законодательства и рекомендаций межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием АПК „Безопасный город“, системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру „112“ и государственной автоматизированной информационной системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ во всех субъектах Федерации округа организовано последовательное формирование регионального законодательства, направленного на реализацию проекта», — подчеркнул он.