Песошин обсудил планы Инвестиционно-венчурного фонда на 2022 год

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание набсовета Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. На мероприятии, прошедшем в Доме Правительства РТ, обсуждались планы организации на следующий год, в том числе софинансирование проектов и возможные доходы в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РТ.

«Участники заслушали доклады по повестке, в том числе обсудили вопросы финансового плана фонда на 2022 год и софинансирования проектов-победителей программы „Участник молодежного научно-инновационного конкурса“ („УМНИК“)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Директор организации Айнур Айдельдинов, в свою очередь, представил присутствующим вопросы утверждения бюджета, касающиеся, в частности, реализации проектов поддержки инноваций «Идея-1000», конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан», Российского венчурного форума и Российского технологического тура, проведение которых намечено на следующий год. После обсуждения участники утвердили прогнозируемые доходы фонда от инвестиционной деятельности в 2022 году.

Кроме того, доклад представил замдиректора Инвестиционно-венчурного фонда Арсен Савва. Он презентовал набсовету проект софинансирования проектов-победителей программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Представленные предложения были решены положительно.

Участники заседания затронули в разговоре и вопросы внесения изменений в действующие регламенты фонда. Об этом рассказал замдиректора ИВФ РТ Фанис Хакимуллин.