Песошин об итогах РВФ: Наша общая цель — создание инновационной экономики

В Казани завершился XVIII Российский венчурный форум. В церемонии закрытия принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Завершается важное для российского венчурного рынка событие. Сформулирована дальнейшая стратегия развития технологических инноваций и повышения эффективности существующих механизмов и венчурного предпринимательства», — заявил он

Премьер-министр РТ подчеркнул, что в мероприятиях форума приняли участие компетентные эксперты и профессионалы, а участники подтвердили запрос на сотрудничество государства и бизнеса в процессе осуществления научно-технологического развития.

«Мы стремимся сформировать максимально комфортные условия для технологического развития», — подчеркнул Песошин.

По его словам, в Татарстане за последние годы построена обширная инфраструктура для развития такого вида предпринимательства.

«Хорошо известны достижения, потенциал и лидирующие позиции республики в рейтинге технологического развития. Наша общая цель — создание инновационной экономики, основанной на концентрации всех имеющихся ресурсов, коммерциализации разработок, трансфере технологий и привлечении новых инвестиций», — добавил Песошин.

Он также отметил, что форум — это один из инструментов для выстраивания коммуникаций между представителями венчурной отрасли и технологическими компаниями.

«Способность венчурного бизнеса адаптироваться к любым условиям делает его незаменимым в реализации государственной инновационной политики. Я уверен, что форум и в будущем будет способствовать обмену опытом и развитию международного сотрудничества в области инноваций», — сказал Премьер-министр.

В заключение Песошин пожелал участникам дальнейшего продуктивного общения и конструктивных дискуссий.

Во XVIII Российском венчурном форуме приняли участие более 4 тысяч человек. В деловой программе задействовано более 200 спикеров, порядка 100 представителей инвестиционных фондов, а также более 50 стартап-проектов. Подписано 15 соглашений о сотрудничестве, в числе которых соглашений Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана с казанским ИТ-парком.

Главная тема форума в этом году: «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Впервые форум вышел на федеральный и международный уровень. Председателем организационного комитета возглавил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования России.