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Песошин об «Эффективном регионе»: Надо, чтобы идеи помогли создать условия для инвесторов
Татарстан пятый год сохраняет за собой второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климат, однако республика не намерена останавливаться на достигнутом. Об этом Премьер-министр Алексей Песошин сказал на заседании Кабмина и координационного совета по реализации пилотного проекта «Эффективный регион» в РТ, в котором принял участие Раис Рустам Минниханов.
Резервы и направления для улучшения позиций республики имеются, подчеркнул Песошин. Одна из главных задач — чтобы все инициативы способствовали созданию благоприятных условий для инвесторов.
В республике продолжается реализация пилотного проекта «Сквозной инвестиционный поток» (при участии Минэкономразвития России и ГК «Росатом»). Работа ведется по 9 алгоритмам для оптимизации ключевых процедур, необходимых в реализации инвестиционных проектов.
О промежуточных результатах пилота, текущем деловом климате и предложениях по его улучшению доложил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.
Руководитель проекта АО «Производственная система «Росатом» ГК «Росатом» Дмитрий Репьев сообщил о предварительных результатах и перспективах реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток» в Татарстане.
В заключительном слове Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что для успешной реализации «Сквозного инвестиционного потока» и в целом для создания для инвесторов благоприятных условий нужно выполнить несколько задач. Это, прежде всего, подготовка квалифицированного персонала, определение и соблюдение четких регламентов, специальный пул земельных участков, которые должны быть готовы для передачи инвестору.
«Все это ускорит работу с инвесторами. В принципе работа в этих направлениях организована. Просьба жестко выдерживать регламенты. Мы ждем реальных результатов», — сказал Минниханов.
Он подчеркнул, что реализация проекта будет продолжена и органам власти и ресурсоснабжающим организациям необходимо серьезно подойти к работе.
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