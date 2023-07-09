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Песошин о Всероссийском дне поля-2023: «Это были очень насыщенные и интересные 4 дня»
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на церемонии закрытия выставки и награждения победителей Х Открытого чемпионата России по пахоте подвел итоги крупнейшей отечественной агровыставки «Всероссийский день поля-2023», прошедшей в Лаишевском районе РТ.
«Я хочу еще раз поприветствовать вас от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, от имени Правительства республики, от себя лично на церемонии закрытия X Открытого чемпионата России по пахоте и Всероссийского дня поля.
Это были очень насыщенные и интересные, продуктивные четыре дня. Нам искренне приятно, что наша гостеприимная республика уже дважды приняла крупнейшую агропромышленную выставку страны. В выставке на площади 45 гектаров приняли участие свыше 250 компаний. Было представлено более 300 единиц сельскохозяйственной техники, передовые разработки в области селекции, агрохимии, защиты растений.
Ярким событием, эмоциями которого мы жили последнюю неделю, стал юбилейный, X Открытый чемпионат России по пахоте. На поле мы видели честную красивую борьбу за звание лучшего механизатора страны. Я уверен, что состязания стали отличным подспорьем опытным участникам в достижении новых рубежей, а для новичков в профессии — трамплином к успеху», — сказал Председатель Правительства РТ.
Генеральный директор АО «Росагролизинг», выступившего соорганизатором выставки и чемпионата, Павел Косов поблагодарил в ответном слове принимающую сторону:
«Хочу сказать слова благодарности гостеприимной и любимой нами Республике Татарстан. Мероприятие прошло на высочайшем уровне».
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