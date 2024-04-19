Песошин о строительстве трамвайной ветки в Замелекесье: «Вопрос не снят, но отложен»

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Вопрос строительства новой трамвайной ветки в микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах пока отложен. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Сейчас идет проработка этого вопроса. Время достаточно серьезное, каждый вложенный рубль должен давать максимальный выхлоп. Пока мы ограничились тем, что увеличили транспортную сеть за счет приобретения новых автобусов. Вопрос о трамвайной линии пока не снят, но отложен на некоторое время», – сказал глава Правительства РТ.

Реализацией проекта у Песошина поинтересовался депутат Николай Атласов. Он отметил, что по строительству трамвайной линии в Замелекесье необходимая документация имеется.

«Нужна ваша поддержка в реализации проекта. Будет ли разработана республиканская программа по обновлению парка трамваев и строительству новых линий в Татарстане?» – спросил парламентарий.