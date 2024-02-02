Песошин о победе в Сталинградской битве: Этот день стал символом мужества нашего народа

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к жителям республики по случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с Днем разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве. Этот день стал символом мужества, отваги и непоколебимости нашего народа во время Великой Отечественной войны.

Советские солдаты и офицеры, а также жители города-героя Сталинграда проливали свою кровь ради освобождения Родины от фашистских захватчиков. Их самоотверженность, героизм и преданность Отчизне заслуживают нашей глубокой благодарности и уважения.

Эта дата напоминает нам о несгибаемости советского народа в борьбе за свободу и независимость. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и выражаем искреннюю признательность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Их подвиг никогда не будет забыт.

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия», – говорится в обращении.

Сталинградская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Битва, которая закончилась разгромом немецко-фашистских, длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.