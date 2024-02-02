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Песошин о победе в Сталинградской битве: Этот день стал символом мужества нашего народа
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к жителям республики по случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
«От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с Днем разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве. Этот день стал символом мужества, отваги и непоколебимости нашего народа во время Великой Отечественной войны.
Советские солдаты и офицеры, а также жители города-героя Сталинграда проливали свою кровь ради освобождения Родины от фашистских захватчиков. Их самоотверженность, героизм и преданность Отчизне заслуживают нашей глубокой благодарности и уважения.
Эта дата напоминает нам о несгибаемости советского народа в борьбе за свободу и независимость. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и выражаем искреннюю признательность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Их подвиг никогда не будет забыт.
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия», – говорится в обращении.
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