Общество 28 января 2026 14:48

Песошин: Несмотря на большую нагрузку, спасатели показывают высочайший профессионализм

Спасатели Татарстана, несмотря на сложность и объем работы, показывают пример высочайшего профессионализма, об этом Премьер-министр РТ Алексей Песошин сказал на итоговой коллегии МЧС Татарстана.

«Благодарю руководство и всех сотрудников, которые, несмотря на серьезную нагрузку, проявляют в своей деятельности высочайший профессионализм», – сказал он.

Песошин добавил, что 2026 год обещает быть насыщенным по количеству общественных и политических событий, и призвал продолжить работу по уменьшению количества несчастных случаев.

«Перед нами стоят серьезные задачи. Главное – это сохранить существующие положительные тенденции по повышению уровня безопасности населения и территории республики. Убежден, что личный состав Главного управления МЧС России по Республики Татарстан и Министерства по делам гражданской обороны Республики Татарстан и впредь будет демонстрировать высокий профессионализм и нацеленность на результат», – отметил Глава Правительства РТ.

#ГУ МЧС РТ #МЧС РТ #коллегия #Алексей Песошин
