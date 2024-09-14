Песошин назвал развитие семейного спорта одним из приоритетов властей РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане уделяется большое внимание развитию семейного спорта, для властей республики оно является одним из приоритетов. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании круглого стола «Семья. Традиции. Спорт».

Круглый стол состоялся в рамках спортивного фестиваля РЖД «Локо. Мы вместе» в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Глава Правительства республики отметил, что в эти дни Казань не просто так стала центром притяжения всех железнодорожников России. Татарстан является связующим звеном российских регионов, если говорить о железнодорожной инфраструктуре, пояснил он.

Вспомнил Песошин и о том, что Казань гордо носит звание спортивной столицы России. Город принимал Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, игры чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионат по профмастерству WorldSkills — 2019. В этом году в столице РТ успешно прошли международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Игры БРИКС.

По словам Премьера, в Татарстане на регулярной основе проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, в которых принимают участие несколько поколений семей. Это Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс нации», Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», серия спортивных мероприятий «TIMERMAN», международное легкоатлетическое соревнование «Казанский марафон». Реализуются проекты спортивного комплекса «ГТО» и «Зеленый фитнес».

«В Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], семейноориентированная практика Российских железных дорог является важной и значимой работой, способствующей популяризации традиционных семейных ценностей, института семьи, здорового образа жизни. Именно в семье формируется наш характер и привычки. Корпоративный опыт РЖД в семейной политике нужно и можно использовать в работе предприятий всех сфер деятельности», — также сказал Песошин.

В свою очередь генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров поблагодарил Татарстан за комфортные условия проведения спортивного фестиваля. «Тема нашего круглого стола очень актуальна и очень важна. Сегодня в системе РЖД насчитывается свыше 1100 семейных династий. Традиции каждый день находят свое отражение в работе отрасли. Мы с большим уважением относимся к нашим ветеранам. Также большое внимание РЖД уделяет развитию спорта. Мы хотим дать возможность заниматься спортом каждому желающему. Так, сегодняшний спортивный фестиваль в Казани объединил все поколения», — заверил он.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем выступлении заметил, что здоровье и благополучие семей — ключевая цель, обозначенная Президентом страны. Для ее достижения профильное ведомство реализует стратегию, согласно которой к 2030 году число россиян, систематически занимающихся спортом, должно достигнуть 70%. «Конечно, серьезный вклад в это дело мы чувствуем со стороны РЖД. Мы вместе реализуем несколько проектов поддержки семейных спортивных инициатив. В частности, Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Кроме того, крупнейшим спортивным обществом страны является „Локомотив“, объединяющее почти 300 тыс. участников», — добавил министр.

Спортивный фестиваль «Локо. Мы вместе» проходит в Казани в период с 10 по 15 сентября. Железнодорожники со всей страны участвуют в состязаниях по плаванию, легкой атлетике, керглингу, волейболу, шахматам, дартсу и фиджитал-спорту.

Перед началом заседания круглого стола Алексей Песошин, Олег Белозеров и Михаил Дегтярев осмотрели стенды Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» и выставку семейных клубов железнодорожников. Также гости пообщались с участниками корпоративного социального проекта РЖД «Семейные ценности и традиции».