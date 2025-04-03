Песошин назвал районы-аутсайдеры в Татарстане по энергосбережению

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назвал районы республики, которые отстают по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере. Названия позвучали на заседании Кабинета Министров РТ по вопросам энергоресурсоэффективности в Международном выставочном центре «Казань ЭКСПО».

«Ежегодно мы проводим оценку наших муниципальных образований по показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере. Олег Владимирович [Коробченко, глава Минпромторга РТ] отметил лидеров в этом направлении. Я хочу отметить аутсайдеров: Высокогорский район, Елабужский район, Рыбно-Слободской район. Есть шанс до следующего года исправиться», – заявил Песошин.

Премьер-министр Татарстана поручил главам муниципальных образований разобраться, что дает высокий уровень энергопотребления и почему отсутствуют приборы учета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На том же заседании глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко сообщил, что в муниципальной сфере отмечается рост электропотребления. Оснащенность приборами учета составила 96,8%.

«По районам с городами республиканского значения лучшие результаты показали Лениногорский и Альметьевский районы, остальным нужно подтянуться. Среди районов с городским и сельским населением лучшие итоги в Кукморском, Мамадышском, Аксубаевском. Хочу отметить, что обозначенные районы уже не первый год лидируют в нашем рейтинге, что говорит о планомерной и эффективной работе. По районам только с сельским населением в лидерах Муслюмовский и Черемшанский. В районах, где есть проблемы с уровнем потребления, необходимо провести анализ и актуализировать программу энергосбережения», – заявил Коробченко.

Заседание Кабмина РТ по вопросам энергоресурсоэффективности прошло как часть форума «ЭНЕРГОПРОМ», которому будет присвоен общефедеральный статус, а курировать площадку будет Минэнерго России.