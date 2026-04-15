Песошин назвал отрасли в Татарстане с самой большой суммой убытков

Самая большая сумма убытков сложилась в таких отраслях, как производство автотранспортных средств, оптовая и розничная торговля, производство пищевых продуктов, транспортировка и хранение. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Несмотря на достигнутые результаты в прошлом году и положительную динамику в экономике в первом квартале, мы понимаем, что такие темпы обеспечивают не все отрасли. Также курс рубля усиливает давление на экспорт и конкуренцию с импортерами на внутреннем рынке. Высокая ключевая ставка Центробанка ограничивает предприятия в привлечении заемных средств, что приводит к сдерживанию развития производства», – заявил он.

В связи с этим, по словам Песошина, сохраняется напряженность на рынке труда – несмотря на наличие вакансий, практически во всех отраслях имеется дефицит кадров. Кроме того, растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий и организаций, а снижение прибыли сопровождается значительным увеличением убытков, добавил он.

«В ряде отраслей мы наблюдаем серьезные риски финансовой устойчивости, что может повлечь за собой скрытую безработицу, риски неплатежеспособности, увеличение налоговой задолженности, несвоевременную выплату заработной платы. Соответственно, это может отразиться на выполнении доходной части консолидированного бюджета республики», – подчеркнул глава Правительства.

По его мнению, необходимы системные меры по повышению эффективности отраслей, наращиванию объемов высокотехнологичной продукции.

«В каждой отрасли по всей кооперационной цепочке отраслевым министерствам совместно с собственниками предприятий необходимо выстроить непрерывный процесс эффективного использования ресурсов», – отметил Премьер-министр.

Из ключевых элементов, наряду с оптимизацией занятости и рабочих мест, он обозначил концентрацию мер поддержки и капитала на приоритетных проектах, обеспечивающих реальный рост производства всей отрасли; сквозную интеграцию цифровых решений и роботизацию.

«Снижение издержек на каждом этапе повышает устойчивость отраслей в целом. Нам важно задать потенциал развития не только внутри отдельно взятого предприятия, но и во всей кооперационной цепочке – от НИОКР и поставок комплектующих до производства, логистики и сбыта», – сказал Песошин.

Он заметил, что простаивающие мощности и сокращение объемов производства – это следствие снижения спроса на продукцию.

«Именно на эту задачу ориентированы в текущем году отраслевые и муниципальные балансовые комиссии. На фоне нынешних угроз и вызовов наша задача – через отраслевые министерства обеспечить оперативное внедрение адресных мер поддержки, синхронизировав эту работу с федеральными институтами развития», – заключил Премьер-министр.