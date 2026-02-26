Песошин назвал Чистопольский район стратегическим центром Закамской зоны РТ

Фото: rais.tatarstan.ru

Чистопольский район является стратегическим центром Закамской зоны Татарстана, выделяясь передовой промышленной базой, сельским хозяйством и богатейшим культурно-историческим наследием. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на отчетном заседании Совета Чистопольского района, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Перед началом сессии он изучил экспозицию местных предприятий. «Местная продукция востребована далеко за пределами республики, что свидетельствует о высоком ее качестве и конкурентоспособности»,– подчеркнул Песошин. Он отметил, что около 45% экономики муниципалитета формируется именно промышленным сектором.

Согласно отчету главы района Дмитрия Иванова, валовой территориальный продукт за 2025 год оценивается в 46,17 млрд рублей. Объем отгруженной продукции составил 38,8 млрд рублей, а доходы бюджета превысили 3,5 млрд рублей. Средняя заработная плата в районе за 11 месяцев прошлого года выросла до 72 934 рублей.

Фото: rais.tatarstan.ru

Особое внимание власти уделяют укреплению тыла. С начала спецоперации из Чистополя было отправлено 1800 тонн гуманитарных грузов на сумму более 200 млн рублей. Волонтерское движение района сегодня объединяет порядка 20 тысяч человек.

«Перед нами стоит важная задача – продолжить поддержку военнослужащих и их семей. В Чистопольском районе в этом направлении ведется большая повседневная работа. Глава района регулярно встречается с бойцами и их родными, участвует в доставке гуманитарного груза в зону СВО. Бизнес и неравнодушные жители активно участвуют в гуманитарной миссии»,– сказал Песошин.

Статус территории опережающего развития стал мощным стимулом для экономики: 29 резидентов ТОР уже получили выручку в 25 млрд рублей и создали более 1,4 тыс. рабочих мест. Сектор малого и среднего бизнеса сегодня формирует 28,5% ВТП района.

«Вашим конкурентным преимуществом являются наличие профессиональных кадров, богатое наследие компетенций в области инженерии, электроники, приборостроения. Этот потенциал необходимо использовать в реализации перспективных инвестиционных проектов», – добавил Алексей Песошин.

В сельскохозяйственной отрасли район занял 19-е место в республиканском рейтинге. В 2025 году собран хороший урожай зерновых – 110 тыс. тонн, а холдинг «Чистополье» собрал рекордные 100 тыс. тонн картофеля и запустил перерабатывающий завод. В животноводстве муниципалитет остается в числе лидеров по сохранению поголовья в личных подворьях жителей.

Туристический потенциал Чистополя также демонстрирует уверенный рост. В 2025 году город принял 150 тысяч гостей. Благодаря новому пассажирскому причалу в порт зашли 77 теплоходов, а в следующем сезоне их количество планируется увеличить до 100.

Фото: rais.tatarstan.ru

В районе продолжается масштабная реконструкция инженерных сетей, на которую было направлено около 290 млн рублей. По нацпроекту «Здравоохранение» завершен капремонт стационара ЦРБ и открыт высокотехнологичный сосудистый центр. В сфере образования по итогам года пять выпускников получили стобалльные результаты на ЕГЭ.

Премьер-министр остановился на вопросах воспитания и безопасности в учебных заведениях. «Школа наряду с обучением играет важную роль в воспитании детей. К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с тревожными сигналами – инцидентами и противоправным поведением среди школьников. Вопросы безопасности в учреждениях образования должны быть в зоне повседневного внимания. В числе приоритетных задач должны быть работа с молодежью и профилактика противоправного поведения в подростковой среде»,– подчеркнул Алексей Песошин.

В завершение Глава Правительства вручил ряд государственных наград. В частности, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден старший лейтенант медицинской службы Александр Батурин, а медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» отмечен помощник главы Чистопольского района Алексей Ефимов.