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Официальная хроника
2 декабря 2022  12:36

Песошин назначил нового зампреда Госкомитета РТ по архивному делу

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Песошин назначил нового зампреда Госкомитета РТ по архивному делу
Фото: ga.tatarstan.ru

Новым заместителем председателя Государственного комитета РТ по архивному делу назначена Гузель Ильдарханова-Балчиклы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В должность Ильдарханова-Балчиклы вступила с 30 ноября, следует из документа. Ранее она была замдиректора по формированию Архивного фонда Татарстана и комплектованию документами — руководителем Центра первичной обработки документов Госархива республики.

Напомним, 24 октября Песошин освободил от должности зампреда Госкомитета по архивному делу Ильнура Шарипова по его собственной инициативе. Эту должность он занимал с февраля 2020 года.

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