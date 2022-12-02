Песошин назначил нового зампреда Госкомитета РТ по архивному делу
Новым заместителем председателя Государственного комитета РТ по архивному делу назначена Гузель Ильдарханова-Балчиклы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В должность Ильдарханова-Балчиклы вступила с 30 ноября, следует из документа. Ранее она была замдиректора по формированию Архивного фонда Татарстана и комплектованию документами — руководителем Центра первичной обработки документов Госархива республики.