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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил Дмитрия Перевезенцева на должность заместителя руководителя «Татмедиа». Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

«Назначить с 27 декабря 2023 года Перевезенцева Дмитрия Михайловича на должность заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа“», - говорится в документе.

Дмитрий Перевезенцев родился 30 июля 1968 года в Казани. В 1991 г. окончил КАИ имени А.Н. Туполева по специальности авиаприборостроение. В начале трудовой деятельности работал техником, инженером Казанского приборостроительного конструкторского бюро. Позже стал специалистом 1 категории, а потом и начальником отдела наружной рекламы и информации Управления по связям с общественными организациями и средствами информации администрации Казани.

В 2002-м стал директором ГУ «Телерадиокомпания «Казань», а уже в 2008-м – первым заместителем генерального директора филиала ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Казань». В 2010/16 годах работал в должности заместителя генерального директора по производственному и телекоммуникационному развитию в той же организации.

До нового назначения Перевезенцев был начальником управления делами Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».