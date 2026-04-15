Песошин: Наше единство и доблесть – основа побед на передовой и успехов в тылу

Важно пропагандировать мужество и героизм защитников Отечества, тружеников тыла, выдающихся деятелей, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Наше единство и доблесть – это основа побед на передовой и успехов в тылу», – сказал глава Правительства Татарстана.

Он напомнил, что 2026-й в России объявлен Годом единства народов, в республике – Годом воинской и трудовой доблести.

По словам Песошина, в России проживают представители более 190 народов, при этом представители 175 из них – в Татарстане.

«Республика традиционно отличается высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, объединяя традиции и современность», – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что завершилась программа обучения для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана». Из их числа 15 человек стали депутатами городских и сельских советов, четверо участников получили назначения в сфере образования, здравоохранения и экологии.