Песошин: Налоговые органы обеспечивают финансовую независимость и безопасность России

Деятельность налоговых органов отражает все значительные вехи развития России. Однако цель их работы оставалась неизменной — обеспечение финансовой независимости и безопасности страны. Об этом, поздравляя сотрудников налоговых органов в РТ, заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем работника налоговых органов Российской Федерации», — говорится в послании.

Песошин отметил, что налоговые органы республики всегда отличались слаженной работой, вместе с территориальными органами власти стремились к созданию комфортных условий для жизни и работы татарстанцев.

«Модель социально-экономического развития, реализуемая в Республике Татарстан, позволила обеспечить динамичный рост экономики и качества жизни населения, добиться значительных результатов, — добавил Премьер. — Республика стала одним из ведущих инвестиционно привлекательных и конкурентоспособных регионов России».

В заключение он выразил благодарность представителям налоговых органов в РТ за настойчивость и честность при решении поставленных задач, а также пожелал им и их близких здоровья, счастья, благополучия.