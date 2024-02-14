Песошин Нагуманову о транспорте: Легкие вопросы решили, теперь нужны неординарные подходы

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Актуальной задачей для Альметьевского района является развитие общественного транспорта. Первая, более «легкая» проблема, а именно обеспеченность района автобусами, была решена. Теперь необходимо обеспечить отрасль кадрами. Об этом на отчетной сессии местного Совета заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«По последним данным, работает 57% от необходимого количества водителей подвижного состава. Вопрос с кадрами сейчас будет касаться каждой отрасли на любом совещании. Любое предприятие сейчас с этим вопросом тесно связано. Здесь нужны где-то и неординарные подходы. Это и вопросы с решением жилья, и, естественно, вопросы по заработной плате, и чтобы экономика ещё выдерживала. Поэтому это вопрос для ежедневного внимания и контроля», — поручил он главе района Тимуру Нагуманову.

Мэр Альметьевска доложил, что муниципальный парк общественного транспорта продолжает обновляться и пополняться. В прошедшем году он увеличился сразу на 21 единицу.

Для обслуживания городских маршрутов за счет местного бюджета приобретены 5 троллейбусов, еще 3 электробуса куплены компанией «Татнефть». За счет средств бюджета Республики Татарстан парк пополнили 6 автобусов «НЕФАЗ» и 7 автобусов «Газель NEXT», которые переданы на обслуживание пригородных маршрутов.

«И уже в текущем году благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по федеральной программе приобретено дополнительно 9 автобусов марки „НЕФАЗ“, которые будут обслуживать городские маршруты», — доложил Нагуманов.

Альметьевский район уже полностью оправился от пандемийного кризиса, связанного с резким падением пассажиропотока. Ведется работа по совершенствованию схемы движения. В частности, совместно с компанией «Яндекс» проведен анализ пассажиропотока и оптимизировано расписание. Возможность видеть движение транспорта добавленп в онлайн-сервисы «Яндекс.Карты» и «Яндекс Go».

«Хотя пополнение маршрутного парка идет быстрыми темпами, нехватка кадров и здесь является сдерживающим фактором. Это мешает достижению оптимальных результатов, — признал Нагуманов. — И именно сейчас, когда город остро нуждается в человеческих ресурсах, качество транспортных связей играет решающую роль».

Сегодня объем ежедневной маятниковой миграции в Альметьевск уже превышает 20 тыс. человек. По словам докладчика, качественные и безопасные дороги могли бы существенно расширить радиус доступности трудового рынка города и снизить напряжение.

«Необходимо кардинальное обновление междугородних связей внутри агломерации. Именно в этом мы видим максимальный драйвер развития малого бизнеса и экономического взаимодействия городов юго-востока», — заключил глава района.