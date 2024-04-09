Песошин наградил победителей республиканского конкурса «Территория Закона»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Территория Закона», которая прошла в актовом зале МВД по РТ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С приветственной речью к участникам обратился министр внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов. Он подчеркнул, что многие главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций вносят значительный вклад в обеспечение правопорядка и в правовое воспитание молодого поколения. Практически в каждом населенном пункте РТ созданы и оснащены всем необходимым общественные пункты охраны правопорядка. Надежными помощниками сотрудниками правоохранительных органов стали муниципальные служащие, подчеркнул министр.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В охране общественного порядка задействованы народные дружины, количество дружинников в регионе превышает 20 тыс. человек. В 2023 году с их участием раскрыто 151 преступление и выявлено свыше 3 тыс. административных правонарушений.

«Я хочу поздравить не только тех, кому вручили награды, но и тех, кто сегодня присутствует в зале, а также всех, кто работает на местах в сфере охраны правопорядка», — сказал во время своей речи Алексей Песошин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он поздравил и наградил победителей конкурса в номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Всего победителей определили в 8 номинациях, в том числе «За вклад в обеспечение правопорядка на территории сельского поселения», «За вклад в поддержку правоохранительной деятельности», «За вклад в профилактику правонарушений среди учащихся образовательных учреждений», «За вклад в воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи и подростков уважения к правовым основам общества», «За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением частных охранных предприятий», «За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности» и «За вклад в общественное воспитание несовершеннолетних».