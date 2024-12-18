Песошин: На органы ЗАГС возложены задачи по госрегистрации значимых событий

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил всех работников ЗАГС республики с профессиональным праздником - Днем работника органов записи актов гражданского состояния Республики Татарстан в СМИ.

В своем поздравлении он отметил, что 18 декабря 2024 года органы ЗАГС отмечают 107-ю годовщину своего образования. Формированию системы органов ЗАГС России положило начало принятие декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», добавил Песошин.

«На органы ЗАГС возложены задачи по государственной регистрации значимых событий в жизни каждого человека, таких, как регистрация рождения и торжественная регистрация брака. Их качественное решение имеет чрезвычайно важное значение для граждан нашей страны», - говорит премьер-министр республики, чьи слова приводит пресс-служба правительства РТ.

По его словам, сегодня органы ЗАГС не только хранят вековой бумажный архив записей актов гражданского состояния, но и активно используют централизованный электронный ресурс – ГИС «Единый госреестр записей актов гражданского состояния», где объединены все записи Российской Федерации с 1926 года. Современная электронная система позволяет гражданам получить государственную услугу органов ЗАГС в любом уголке нашей страны, говорит Песошин.

«2024 год, объявленный Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, дал импульс развитию новых проектов в области семейно-демографической политики. Крепкая семья – это залог стабильности и процветания нашего общества», - подчеркнул политик.

Он также убежден, что кадровый потенциал отрасли, его творческий подход к выполнению профессиональных обязанностей и преданность делу будут и впредь служить повышению престижа семьи, усилению роли органов ЗАГС в вопросах популяризации семейных ценностей.

«Примите искренние пожелания счастья, доброго здоровья, благополучия, успехов в вашем непростом и благородном деле!», - пожелал Песошин.