Песошин на «Дороге 2022»: В Татарстане уделяют особое внимание дорожной безопасности

Вопросы уменьшения смертности от ДТП находятся в фокусе особого внимания властей Татарстана. Результатом системной работы в этом направлении является 25-процентное снижение числа смертельных случаев на дорогах республики за последние пять лет. Об этом на заседании круглого стола по безопасности дорожного движения в рамках международного форума-выставки «Дорога 2022» в Казани рассказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Докладчик отметил, что проведение такого масштабного отраслевого события является еще одним свидетельством признания Татарстана в качестве эффективной площадки для обмена мнениями и выработки новых мер по наиболее актуальным вопросам развития общества.

Сильная экономика может и должна стать базой для решения многих проблем. В то же время развитие технологичных и наукоемких отраслей, рост инноваций и инвестиций — это не самоцель, подчеркнул Песошин.

«Более важно, как всё это отражается на росте благосостояния наших граждан, качестве их жизни, в том числе — на уровне безопасности населения. Вопросам безопасности дорожного движения в республике уделяется особое внимание. Совместная работа министерств и ведомств, муниципальных образований, объединенных в правительственную комиссию республики, позволяет своевременно и эффективно реагировать на дорожную обстановку», — обратился к участникам круглого стола Алексей Песошин.

Премьер добавил, что одной из главных задач при работе в этом направлении является сокращение количества погибших в результате ДТП.

«В результате принятых мер за последние пять лет количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось более чем на четверть по сравнению с 2017 годом. Однако этот вопрос продолжает оставаться актуальным. Уверен, что меры, выработанные в ходе сегодняшних обсуждений, также будут способствовать дальнейшему снижению смертности в ДТП», — резюмировал Алексей Песошин.