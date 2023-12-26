Песошин на церемонии «Руководитель года»: Татарстан богат предприимчивыми людьми

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подведение итогов республиканского конкурса «Руководитель года» стало доброй традицией в конце каждого года в Татарстане. В этот день в республике чествуют руководителей предприятий и организаций, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие республики, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на церемонии в Казани. Его слова приводит пресс-служба Раиса Татарстана.

«Конкурс нацелен на то, чтобы поощрить лучших, отметить их заслуги, выразить общественное признание», — напомнил он.

В начале церемонии участникам презентовали фильм, посвященный основным экономическим итогам и событиям уходящего года.

Премьер-министр Татарстана напомнил, что для участия в конкурсе было рекомендовано 152 предприятия и организации республики. Номинантами стали 115 руководителей, благодаря которым на предприятиях были достигнуты высокие показатели в 2023 году. Лучшими были признаны представители разных отраслей: машиностроения, сельского хозяйства, транспортной сферы, нефтехимии, малого бизнеса.

«Татарстан богат предприимчивыми и инициативными людьми, которые не боятся ответственности. И всех их объединяет стремление ставить высокие цели и добиваться их исполнения», — заметил он.

Обращаясь к руководителям, он призвал их обеспечить бережное отношение к финансовым, энергетическим, производственным и, самое главное — трудовым ресурсам. Сейчас перед предприятиями и организациями РТ стоит задача повышения конкурентоспособности татарстанской экономики. Усилия победителей конкурса, уверен он, помогут в достижении этой цели.

Также собравшихся поздравил Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. Он вручил благодарственные письма фонда «Возрождение» и XII-XIII тома Книги благотворителей руководителям татарстанских предприятий, внесших большой вклад в реализацию мероприятий в рамках деятельности фонда.

Шаймиев отметил, что успехи Татарстана все чаще звучат не только внутри страны, но и за ее пределами. Этого удалось добиться, несмотря на многочисленные ограничения.

«В конечном счете это — результат нашего общего труда за все эти годы. Мы благодарим от всей души руководителей за огромный повседневный труд, — заявил он. — И не только за организацию производства, что, конечно, очень важно в условиях создания технологического суверенитета нашей страны. Но важно и то, что люди идут за нашими руководителями и вместе решают сложнейшие задачи».