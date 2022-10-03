Песошин: На 1 млн повысится каждый грант на служебные машины для глав сельских поселений

Сегодня в Татарстане стартовала программа повышения квалификации глав сельских поселений. Около 300 человек из разных районов республики ожидают лекции и семинары, встречи с руководителями министерств и ведомств, а также углубление знаний в области цифровизации экономики и цифровых сервисов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В церемонии открытия принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что участникам программы важно использовать представившуюся возможность, чтобы в дальнейшем найти решение на многие актуальные для них вопросы.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Для этого важно, чтобы вы имели необходимые профессиональные знания в области государственного и муниципального управления, о механизмах решения тех или иных задач и были способны давать гражданам необходимые советы, подсказывать правильные направления. Знания сегодня — самый важный ресурс руководителя», — подчеркнул он.

Премьер-министр РТ отметил, что руководство республики, в том числе Президент РТ Рустам Минниханов, придает большое значение деятельности системы местного самоуправления и повышению ее эффективности. Ведь именно муниципальная власть, в особенности поселенческое звено, находится ближе всего к жителям районов республики. На нее возложено решение проблем территорий, обеспечение их устойчивой жизнедеятельности.

«Основным принципом социально-экономической политики в республике остается ориентир на повышение качества жизни населения и обеспечение устойчивого развития. Это позволяет Татарстану быть одним из ведущих регионов со значительным экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом», — добавил Песошин.

Он напомнил, что республика выделяет гранты для повышения эффективности работы органов местного самоуправления. Это, к примеру, средства на покупку служебных автомобилей для глав сельских поселений. С 2010 года, когда началась реализация программы, главы поселений получили уже 2160 машин. Сейчас размер гранта составляет 1,5 млн рублей для сельских поселений и 2 млн — для поселков городского типа. Ожидается, что со следующего года размер каждого из грантов — для 170 сельских поселений и трех пгт — повысится на 1 млн рублей.

Кроме того, реализуется программа грантовой поддержки Советов территориального общественного самоуправления. Каждый из ТОС может претендовать на грант от 160 до 665 тыс. рублей. Ожидается, что с 2023 года на эти цели будет выделяться 73 млн рублей вместо 50.