Песошин: «Мы не должны допустить повторения трагических событий гимназии №175 в Казани»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин призвал обратить серьезное внимание на деятельность частных охранных предприятий, в первую очередь, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях. Об этом он высказался во время совещания по подведению итогов работы ведомства за 2021 год в Управлении Росгвардии по РТ.

«Мы не должны допустить повторения трагических событий, которые произошли в прошлом году в гимназии № 175 города Казань. В этой работе надо тесно взаимодействовать с Министерством образования и науки РТ и руководителями образовательных учреждений», – отметил Премьер-министр РТ.

Песошин добавил, что нельзя ослаблять работу и с обращениями граждан. Необходимо постоянно встречаться с населением, проводить разъяснительную работу, как по новым нормам законодательства, так и по всем текущим вопросам Управления.