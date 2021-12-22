Песошин: Международный форум Kazan Digital Week-2022 пройдет в смешанном формате

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел сегодня в Доме Правительства РТ заседание организационного комитета международного форума Kazan Digital Week-2022. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Песошин подчеркнул, что в этом году Kazan Digital Week-2021 доказал свою востребованность и высокий статус. Участники проявили большой интерес к демонстрации автономных транспортных средств и техническим визитам в научно-инженерные центры и лаборатории.

«Многочисленные аудитории собирали сессии, круглые столы и мастер-классы по таким направлениям, как интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, кибербезопасность, экосистема финтех, отраслевые инвестиции, высокие технологии в здравоохранении и медицине, в образовании, в культуре и искусстве, в АПК», — отметил Премьер-министр РТ.

Он напомнил, что форуму присвоили статус ежегодного мероприятия по поручению Президента Татарстана.

«Мероприятия форума посетили более 9 тыс. участников из 51 страны. На полях форума организовали 150 секций, круглых столов, мастер-классов, дискуссионных панелей и докладов. На стратегических площадках выступил 661 спикер. В выставке приняли участие 95 организаций и компаний, представившие 146 образцов высокотехнологичной продукции», — подвел итоги прошедшего форума Kazan Digital Week-2021.Заместитель председателя оргкомитета форума, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

В 2022 году Kazan Digital Week планируют провести в смешанном формате: онлайн и офлайн. Он пройдет с 21 по 24 сентября. Выставочный центр «Казань Экспо» станет площадкой для очных мероприятий. Ключевая идея форума — «Наука, власть и бизнес — триумвират технологического и гуманитарного прорыва».

Организатор форума — Кабинет Министров Татарстана при поддержке Правительства РФ.