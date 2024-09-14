Песошин: «Локо. Мы вместе» воспитывает сплоченность в железнодорожниках

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава Минспорта России Михаил Дегтярев приняли участие в церемонии закрытия фестиваля «Локо. Мы вместе». Соревнования прошли 10-15 сентября в Казани и собрали работников РЖД из 43 регионов России, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Мероприятие организовали РЖД и РОСПРОФЖЕЛ. Кроме того, в рамках церемонии закрытия состоялось награждение победителей III Железнодорожных спортивных игр.

Приветствуя участников церемонии, Песошин отметил, что спортивное событие объединяет железнодорожников, развивает в них организованность, сплоченность и высокую ответственность.

«Данный фестиваль дает возможность познакомиться с коллегами из разных регионов и обсудить важные вопросы, почувствовать себя частью единой команды, которая работает ради общей цели, а также получить уникальный опыт, помогающий решать самые сложные производственные задачи», — заявил глава татарстанского Правительства.

По его словам, соревнования прошли в атмосфере взаимопонимания и дружбы, яркой командной игры. Песошин выразил благодарность организаторам за то, что фестиваль удалось провести на высоком уровне, а участников — за яркие положительные эмоции.

Участником церемонии закрытия стал и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. «Особые слова благодарности Казани, гостеприимному Татарстану. Для нас были созданы самые комфортные условия», — заметил он.

Министр спорта России напомнил слова Президента Владимира Путина: «Нужно чтобы здоровый образ жизни и занятия спортом стали нормой. И РЖД в полной мере выполняет этот наказ главы государства».

Напомним, что на протяжении четырех дней в городе проходили финал III железнодорожных спортивных игр «Мы вместе», финальный этап корпоративного социального проекта ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции» и международный фестиваль спорта и здорового образа жизни «Серебряная осень». События собрали в Казани порядка 800 человек.

Указом Президента Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи в России.