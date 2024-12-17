Алексей Песошин: За 10 лет инвестиции в экономику Татарстана выросли вдвое

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Объем инвестиций в экономику Татарстана вырос за последнее десятилетие вдвое. Об этом сказал Премьер-министр республики Алексей Песошин на заключительном заседании Клуба инвесторов РТ, которое проходит в Казани.

«Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие нашей республики. Совместными усилиями мы достигаем значительных успехов. За последние 10 лет объем инвестиций вырос более чем в два раза», – сказал Премьер-министр РТ.

Отдельно он поблагодарил зарубежных партнеров, которые были в числе присутствующих, за то, что продолжают реализовывать проекты в Татарстане, несмотря на внешние факторы.

«Татарстан был и остается надежным партнером для инвесторов», – заявил Песошин.

Затем он вручил награды. Так, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» был награжден генеральный директор «Судаков Групп» Алексей Судаков.

Благодарственное письмо Кабинета министров РТ «За большой вклад в привлечение инвестиций в экономику Республики Татарстан» вручили коллективам компании «Техникс» и управляющей компании промпарка «Весна».

Благодарственное письмо Раиса РТ за деятельное участие в подготовке и проведении Саммита глав государств БРИКС в Казани вручили начальнику отдела продвижения проектов АНО «Дирекция международных программ».

Яне Ахметшиной, начальнику отдела координации деятельности по привлечению инвестиций АИР Татарстана Марине Черновой, а также ведущему советнику отдела протокола АИР РТ Зарине Галимовой.