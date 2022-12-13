Песошин изменил состав совета по развитию волонтерства в Татарстане

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Три новых члена включены в Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Татарстане. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из состава совета выведен экс-директор Госархива Татарстана Ильдар Шафиков и, соответственно, включен его новый руководитель Бахтияр Фахрутдинов. Кроме того, новыми членами совета стали председатель Торгово-промышленной палаты РТ Марат Ахматов и замглавы Минспорта республики Ильдар Садриев.

Также в документе изменены несколько должностей участников совета — Ксении Пиминовой и Анны Синеглазовой. Первая указана как региональный координатор татарстанского отделения Российского движения школьников и специалист по работе с молодежью Российского детско-юношеского центра; вторая — как руководитель аппарата Общественной палаты РТ.