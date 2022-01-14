Песошин: Инвестиции в сферу ЖКХ не должны быть только за счет повышения тарифов

Салават Камалетдинов

Модернизация инфраструктуры, бесперебойное, качественное предоставление услуг ЖКХ и недопущение превышений по оплате данных услуг стали одними из основных задач, поставленных на 2022 год перед Госкомитетом РТ по тарифам.

Вопрос тарифообразования, отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, обращаясь к участникам заседания, всегда остается в центре внимания, потому что прямо влияет на конкурентоспособность продукции, рост экономики и социальную стабильность в обществе. Поэтому инвестиции в сферу ЖКХ нельзя рассматривать только за счет повышения стоимости услуг, заметил на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Госкомитету по тарифам необходимо продолжить практику публичного обсуждения принятия тарифных решений, инвестиционных программ, а также недопущения превышения платы гражданами за коммунальные услуги. Причем нужно формировать тарифы не расчетными методами, а теми объективными данными, которые существуют в наших министерствах», — отметил Песошин.

Он подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества услуг являются приоритетными задачами. При этом необходимо добиться бесперебойного и качественного оказания услуг, повысив эффективность производства и снизив издержки.

Об итогах работы Госкомитета РТ по тарифам за 2021 год и планах на 2022 год рассказал глава ведомства Александр Груничев.

«В планах на 2022 год — максимально охватить существующие инвестиционные программы в рамках водяного мониторинга (отслеживания проектов, связанных с водоснабжением и водоотведением — прим. Т-и), а также инициировать изменения в Административный кодекс Татарстана о штрафах за ненадлежащее исполнение инвестиционных программ регулируемыми предприятиями», — заявил Груничев.

Кроме того, в 2022 году ведомство планирует изучить наиболее удачные практики инвестиционных программ, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами, в других регионах страны. Комитет продолжит работу по популяризации у населения системы раздельного сбора отходов и вовлечения потребителей в процесс воспроизводства вторичных отходов. В этом сегменте предполагается рассмотреть и соответствующие тарифные решения.

В завершение Песошин наградил сотрудников Госкомитета РТ по тарифам, которые внесли наибольший вклад в работу ведомства в 2021 году.