Песошин и Сатретдинов наградили победителей конкурса «Территория Закона»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов приняли участие в церемонии награждения победителей конкурса «Территория Закона». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Конкурс проводится в республике с 2007 года Министерством внутренних дел по РТ, а с 2012 года проходит под эгидой Правительства Татарстана. Его цель – выявление и распространение лучших практик в сфере обеспечения общественного порядка, правового воспитания молодежи и профилактики правонарушений.

Алексей Песошин отметил, что уровень общественной безопасности в республике остается высоким. По его словам, этому способствует слаженное взаимодействие правоохранительных органов, органов власти, представителей бизнеса и активных граждан.

Он подчеркнул, что особая роль в этой работе принадлежит руководителям муниципальных образований, которые обеспечивают финансирование и внедрение современных технологий безопасности, включая систему «Безопасный город», поддерживают общественные пункты охраны порядка и создают благоприятные условия для работы сотрудников правоохранительных органов.

Премьер-министр Татарстана сообщил, что республика продолжает развивать уникальную инфраструктуру безопасности – от современных административно-жилых комплексов для сельских участковых до системы добровольных народных дружин, которые активно помогают профессиональным силам правопорядка.

Он также подчеркнул, что республиканский конкурс «Территория Закона» на протяжении многих лет остается востребованным и актуальным. По словам главы правительства, в прошлом году на конкурс поступило 56 заявок от победителей муниципального этапа.

В этом году награды вручили лучшим участникам в восьми номинациях, которые внесли значительный вклад в обеспечение безопасности республики.

Затем Алексей Песошин наградил победителей в номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа». Первое место заняли представители Казани, второе – Набережных Челнов, третье – Кукморского района. Кроме того, в этой номинации отметили глав Лаишевского и Елабужского районов.

Также награды вручили лауреатам конкурса в номинациях «За вклад в обеспечение правопорядка на территории сельского поселения», «За вклад в поддержку правоохранительной деятельности», «За вклад в профилактику правонарушений среди учащихся образовательных учреждений», «За вклад в воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи и подростков уважения к правовым основам общества», «За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением частных охранных организаций», «За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности» и «За вклад в общественное воспитание несовершеннолетних».