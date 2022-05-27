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Официальная хроника
27 мая 2022  17:07

Песошин и глава «Тяжмаша» обсудили сотрудничество в сфере тяжелого машиностроения

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Песошин и глава «Тяжмаша» обсудили сотрудничество в сфере тяжелого машиностроения
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с президентом Группы компаний «Тяжмаш» Сергеем Трифоновым. Встреча состоялась в Доме Правительства. 

«Обсуждались вопросы развития отношений, укрепления деловых контактов в сфере промышленности и тяжелого машиностроения», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

ГК «Тяжмаш» имеет производственные площадки, представительства, филиалы и дочерние общества в России, Латинской Америке и Европе. Партнерами холдинга являются ПАО «РусГидро», АО «ПО «Севмаш», ПАО «ГМК «Норильский никель» и другие компании в РФ и за рубежом.

#Алексей Песошин
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