Песошин и глава «Тяжмаша» обсудили сотрудничество в сфере тяжелого машиностроения

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с президентом Группы компаний «Тяжмаш» Сергеем Трифоновым. Встреча состоялась в Доме Правительства.

«Обсуждались вопросы развития отношений, укрепления деловых контактов в сфере промышленности и тяжелого машиностроения», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

ГК «Тяжмаш» имеет производственные площадки, представительства, филиалы и дочерние общества в России, Латинской Америке и Европе. Партнерами холдинга являются ПАО «РусГидро», АО «ПО «Севмаш», ПАО «ГМК «Норильский никель» и другие компании в РФ и за рубежом.