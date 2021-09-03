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3 сентября 2021  17:12

Песошин и Цицин обсудили сотрудничество в области модернизации системы ЖКХ в Татарстане

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Песошин и Цицин обсудили сотрудничество в области модернизации системы ЖКХ в Татарстане
Фото: пресс-служба Президента РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с гендиректором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Встреча прошла в Доме Правительства РТ. 

«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между правительством республики и фондом в области развития жилищно-коммунального хозяйства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и ряду других направлений», — сообщает пресс-служба Президента республики. 

Цицин вручил Песошину платежные поручения для финансирования программы переселения граждан из аварийного жилья.

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