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Политика 8 сентября 2024 07:45

Песошин: Эффективная финансовая система позволяет РТ динамично развиваться

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Песошин: Эффективная финансовая система позволяет РТ динамично развиваться
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил финансистов и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником, отмечаемым в России 8 сентября ежегодно начиная с 2011 года.

«Этот праздник призван подчеркнуть значимую роль работников финансовой сферы в развитии и укреплении экономической системы государства. Эффективная финансовая система республики позволяет Татарстану своевременно реализовывать республиканские программы, участвовать в амбициозных федеральных проектах, способствует его успешному и динамичному развитию. Несомненно, огромную роль в этом играет ежедневный труд финансистов, их профессионализм, порядочность, честность», — сказал Премьер-министр республики.

Он поблагодарил финансистов за добросовестное отношение к своему делу и весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, а также пожелал им плодотворной работы, здоровья, счастья и благополучия.

#Алексей Песошин #день финансиста
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