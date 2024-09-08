Песошин: Эффективная финансовая система позволяет РТ динамично развиваться

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил финансистов и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником, отмечаемым в России 8 сентября ежегодно начиная с 2011 года.

«Этот праздник призван подчеркнуть значимую роль работников финансовой сферы в развитии и укреплении экономической системы государства. Эффективная финансовая система республики позволяет Татарстану своевременно реализовывать республиканские программы, участвовать в амбициозных федеральных проектах, способствует его успешному и динамичному развитию. Несомненно, огромную роль в этом играет ежедневный труд финансистов, их профессионализм, порядочность, честность», — сказал Премьер-министр республики.

Он поблагодарил финансистов за добросовестное отношение к своему делу и весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, а также пожелал им плодотворной работы, здоровья, счастья и благополучия.