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Песошин единогласно избран председателем совета директоров «Татэнерго»
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин избран председателем совета директоров «Татэнерго». Решение единогласно принято на заседании совета директоров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Помимо вопроса об избрании председателя, участники заседания приняли ряд решений, связанных с управлением компанией. Так, были избраны члены комитетов совета, утвержден план работы на второе полугодие 2023-го и первые шесть месяцев 2024 года.
Еще один вопрос, поднятый на мероприятии, касался эффективности эксплуатации теплоснабжения Агрыза. Поручение о его организации в мае 2023 года было дано на заседании Кабинета Министров Татарстана.
Участникам рассказали, что на сегодня в городе организована работа по всем направлениям: эксплуатации, ремонту, лицензированию и получению тарифов.
Напомним, что 100% акций АО «Татэнерго» принадлежит АО «Связьинвестнефтехим», единственным акционером которого является Республика Татарстан через Минземимущество РТ.
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