Песошин единогласно избран председателем совета директоров «Татэнерго»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин избран председателем совета директоров «Татэнерго». Решение единогласно принято на заседании совета директоров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Помимо вопроса об избрании председателя, участники заседания приняли ряд решений, связанных с управлением компанией. Так, были избраны члены комитетов совета, утвержден план работы на второе полугодие 2023-го и первые шесть месяцев 2024 года.

Еще один вопрос, поднятый на мероприятии, касался эффективности эксплуатации теплоснабжения Агрыза. Поручение о его организации в мае 2023 года было дано на заседании Кабинета Министров Татарстана.

Участникам рассказали, что на сегодня в городе организована работа по всем направлениям: эксплуатации, ремонту, лицензированию и получению тарифов.

Напомним, что 100% акций АО «Татэнерго» принадлежит АО «Связьинвестнефтехим», единственным акционером которого является Республика Татарстан через Минземимущество РТ.