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Песошин: Доброта наших людей служит опорой в тяжелые моменты истории
Сегодня в России отмечается праздник меценатов и благотворителей — тех, кому небезразличны проблемы других людей. Об этом в поздравлении татарстанцам заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Он отметил, что благотворительность в России превратилась в мощный ресурс формирования гражданского общества, дополнительным резервом для реализации социальной политики, площадкой для взаимодействия всех слоев общества для решения социально значимых проблем.
«Доброта, щедрость и великодушие наших людей всегда служили опорой в тяжелые моменты истории, а в мирное время они помогают в работе на благо страны и развитии науки, образования и искусства», — заметил он.
Важно, что в благотворительной деятельности участвуют люди самых разных возрастов, профессий и взглядов. Для этого необязательно обладать большими финансовыми ресурсами. «Достаточно делать то, к чему призывает само слово — творить благие дела по мере возможностей», — подчеркнул Песошин.
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