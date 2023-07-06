Песошин: Цены на отечественные запчасти в два раза ниже, чем на импортные

Около 2 тыс. наименований запасных частей для сельхозтехники выпускается отечественными производителями, в том числе татарстанскими. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» в «Казань Экспо».

«Цены на отечественные детали в среднем в два раза ниже, чем на импортные. Работа по импортозамещению продолжается», — сказал глава Правительства РТ.

В настоящее время в Татарстане более 11% тракторов и около 30% сельскохозяйственных машин являются импортными. Хозяйства республики используют 117 роботов-дояров и 156 высокопроизводительных доильных залов западного производства.

«Их остановка может привести к полной выбраковке поголовья. Проводится работа по освоению производства импортозамещающих деталей для доильного оборудования», — подчеркнул Песошин.

Он добавил, что Минсельхозом России поставлена задача по увеличению доли отечественной селекции. С этой целью в Татарстане работают 50 семеноводческих хозяйств и четыре семенных завода. В эту работу вовлечены и научные центры.

«За последние пять лет учеными Татарского НИИ сельского хозяйства выведено 27 сортов, ведется первичное семеноводство по 10 культурам», — отметил Премьер-министр.

Заседание проходит в рамках Всероссийского дня поля. Крупнейшая выставка достижений отечественного агропромышленного комплекса в реальных полевых условиях в этом году проходит с 6 по 9 июля в Татарстане.

В работе выставки, площадь которой составляет более 40 гектаров, примут участие свыше 250 компаний, будет представлено 300 единиц сельхозтехники. Запланировано свыше 25 деловых мероприятий.