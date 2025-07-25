Песошин: Благодарю организаторов, что выбрали Казань местом проведения «Абилимпикс»

Премьер-министр Республики Татарстан принял участие в церемонии открытия чемпионата по професиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс».

«Уважаемый участники, наставники, эксперты, гости, я от имени Раиса РТ рад приветствовать вас в гостеприимной Казани, столице Республики Татарстан. Наша республика имеет определенные навыки в проведении чемпионатов по профессиональному мастерству. И я хотел бы сказать организаторам слова благодарности, за то что выбрали Казань, как место проведения первого чемпионата. Я хотел бы пожелать участникам хорошего настроения, благополучия, здоровья и новых побед», – рассказал Алексей Песошин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вместе с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, заместителем уполномоченного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, участником программы развития для участников СВО «Время Героев» Александром Тихоновым, исполнительным директором Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юрием Хабровым они нажали на интерактивную панель, давшую сигнал к открытию чемпионата.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сами соревнования начнутся уже завтра и продлятся до 29 июля. 259 участников будут состязаться в 15 дисциплинах, таких как: «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей».