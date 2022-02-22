Песошин: Бавлинский район обладает всеми ресурсами для дальнейшего развития

Премьер-министр РТ Алексей Песошин сегодня в ходе рабочей поездки принял участие в XVI заседании Совета Бавлинского района. Об этом сообщает «Бавлы-информ».

На заседании озвучили итоги работы района за прошлый год и план работ на 2022 год. С основным докладом выступил Глава администрации Бавлинского района Ильяс Гузаиров. Он отметил работу депутатов района, которые проводили регулярные заседания и встречи с жителями, а также рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в районе.

«Так, например, Бавлинский мукомольный завод запустил новую линию мелкой фасовки, а при въезде в город Бавлы организована площадка для приезжающих туристов на своих кемперах», — пояснил глава администрации района.

Гузаиров отметил также, что ближайшее время в районе планируется открытие нового предприятия по производству пластиковых труб, где предполагается организовать более 200 рабочих мест.

Ильяс Гузаиров, подводя итоги прошлого года, затронул тему сельского хозяйства, где район немного отстает по показателям. Он назвал основную причину недостаточного урожая — жаркое лето 2021 года, которое привело к недостатку кормов для животных, и уменьшению надоев молока. При этом он отметил и позитивные моменты: в районе открыли кормоцентр, обновили молочный комплекс, а также закупили новую сельскохозяйственную технику.

Глава администрации Бавлинского района также отдельно остановился на активном участии района в реализации национальных проектов.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, в свою очередь, отметил направления, на которые руководству Бавлинского района необходимо обратить внимание в будущем, среди которых поддержка молодых семей и создание привлекательных рабочих мест для молодежи, вопрос по налоговой задолженности в районе, поиск инвесторов для развития и открытия новых производств на территории Бавлинского района.

Песошин также отметил проблемное водоснабжение в районе. «Больная тема Бавлов — водоснабжение. Сейчас у вас ведется масштабная работа по реконструкции водозабора „Миннигулово“. Я хочу обратиться к Министерству строительства РТ, чтобы взяли на контроль ситуацию по ремонтным работам водоснабжения в Бавлах», — подчеркнул он.

Премьер-министр РТ поблагодарил жителей Бавлинского района за достойный вклад в развитие всей республики. «Ваш район обладает всеми ресурсами для дальнейшего развития и достижения поставленных задач», — добавил Песошин.