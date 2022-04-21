Песошин: агрофирмы Татарстана имеют запас семян и удобрений перед посевной выше нормы

Сельхозпроизводители Татарстана полностью обеспечены семенами, агрохимией и запчастями перед весенним севом. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии Госсовета РТ.

«Повышенное внимание уделяется вопросу продовольственной безопасности. По урожай текущего года посеяны озимые культуры на площади почти 480 тыс. гектаров, обеспеченность семенами под яровой сев составляет 115%. В целях исключения импортозависимости сформирован перечень поставщиков отечественных семян технических и овощных культур и средств защиты растений. Удобрения поставляются в хозяйства в соответствии с ранее утверждённым графиком. Вся техника для проведения весенних полевых работ подготовлена в полном объеме», - сказал Песошин.

Глава Правительства РТ напомнил, что с 19 марта в республике были возобновлены традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где горожане могут купить продукты питания по доступным ценам.

Песошин также отметил, что жители республики теряют интерес к закупке впрок продуктов длительного хранения. «По результатам анализа данных контрольно-кассовой техники можно констатировать, что розничные продажи продуктов длительного хранения стабилизировались и находятся на уровне средних объемов потребления. Объектов торговли работают штатно, для удовлетворения спроса на распределительных центрах запасов достаточно», - подчеркнул он.

Премьер-министр Татарстана сегодня выступил в Госсовете РТ с традиционным ежегодным отчетом о работе Правительства республики.