«Песок у нас – прямо как с Мальдив»: репортаж из казанского Центра пляжных видов спорта

Вот уже более десяти лет в Казани функционирует Центр пляжных видов спорта «Динамо», построенный к летней Универсиаде 2013 года. О том, какие изменения он претерпел за это время и как выглядит в наши дни, – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: volley.ru

Более 10 лет Центр пляжных видов спорта радует своей доступностью и инфраструктурой

Центр пляжных видов спорта, расположенный в Казани на улице Сибгата Хакима, относится к физкультурно-спортивному обществу «Динамо» РТ, которое возглавляет руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров. В свое время комплекс был построен к летней Универсиаде 2013 года для проведения соревнований, а сегодня активно эксплуатируется большими профессиональными спортивными клубами из столицы Татарстана. К примеру, регулярные летние тренировки проводит на нем волейбольный клуб «Зенит-Казань». Также использует возможность позаниматься на песке здесь и хоккейная команда «Ак Барс».

Центр пляжных видов спорта был одним из объектов, на котором в июне 2024 года планировалось проведение Игр БРИКС. Однако в последний момент соревнования по пляжному волейболу отменились из-за недобора спортсменов. Хотя к лету прошлого года центр был полностью готов принять международные состязания.

Сейчас одна из основных задач комплекса – воспитание и развитие нового поколения спортсменов – представителей пляжного волейбола. Ее инициатором выступил начальник женской волейбольной команды «Динамо-Ак Барс» Андрей Лебедев.

Андрей Лебедев, начальник команды женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Фото: volley.ru

Благодаря целевым средствам, вкладывавшимся в проведение крупных мероприятий, а также спонсорской помощи Центр пляжных видов спорта обзавелся отличной инфраструктурой. На территории комплекса появились новые раздевалки, две площадки с песком. В своем роде Центр пляжных видов спорта – объект совершенно уникальный. На нем можно одновременно разместить 16 волейбольных площадок как для тренировок, так и для проведения соревнований. Подобным размахом и масштабом в России могут похвастать буквально два-три комплекса, и те только в столицах.

«В последние годы Центр пляжных видов спорта действительно претерпел значительные изменения. Мы предоставляем спортсменам одни из лучших, если не лучшие в стране условия для занятий спортом. Песок у нас отличного качества, прямо как с Мальдив, сами можете в этом убедиться. И это не мои слова, а слова тех, кто на нем играл.

В летний период Центр пляжных видов спорта загружен по максимуму. Кто-то приезжает сюда с выездным тренировочным лагерем, регулярно проводятся и любительские турниры, спортивные фестивали. Ажиотаж приличный, потому что наш комплекс дает спортсменам комфорт и все необходимое», – отметил в беседе с «ТИ-Спортом» руководитель отдела развития пляжного волейбола и волейбола на снегу Федерации пляжного волейбола РТ Виталий Шабалин.

Виталий Шабалин, самый ценный игрок сезона (2025 год) по волейболу на снегу Фото: volley.ru

«Наши результаты видит руководство Татарстана, оно нас всячески поддерживает»

К слову, Шабалин является двукратным чемпионом России по волейболу на снегу. И, как сообщил он корреспонденту «ТИ-Спорта», Центр пляжных видов спорта дает шикарную подготовку представителям этого перспективного спортивного направления.

«За пять последних лет благодаря существованию этого комплекса наша команда по волейболу на снегу пять раз была в финале чемпионата России. Мы становились чемпионами в 2021 и 2025 годах, а в 2022, 2023 и 2024 годах были серебряными призерами. Наши результаты видит руководство Республики Татарстан, оно всячески поддерживает нас, и за это им огромное спасибо.

Мы понимаем, насколько наш центр может быть еще более актуален в ближайшие годы. Рассматривается вариант, при котором волейбол на снегу войдет в основную олимпийскую программу зимних видов спорта. Если это произойдет, волейбол станет первым видом спорта, который будет представлен как на летней, так и на зимней олимпиадах», – добавил Виталий Шабалин.

Планы по развитию Центра пляжных видов спорта

Сейчас на повестке несколько фундаментальных вопросов, связанных с развитием Центра пляжных видов спорта. В частности, ведется обсуждение строительства на его территории нескольких крытых площадок для занятий пляжным волейболом в любое время года. Таким образом, в зимнее время в комплексе будет проходить эффективная подготовка как пляжных волейболистов, так и «снежных».

Крытые площадки – направление чрезвычайно важное для развития пляжного волейбола. Сейчас из-за отсутствия необходимых условий для тренировок зимой спортсмены республики вынуждены выезжать на сборы в южные регионы России. Наличие крытых площадок с песком в Казани решит все неудобные вопросы.

Представители Татарстана добиваются высоких результатов на российских соревнованиях и тем самым успешно популяризируют пляжный волейбол и волейбол на снегу в республике. К примеру, совсем недавно тот же Виталий Шабалин, а также Виктор Марков и Глеб Дешин завоевали золотые медали на первенстве страны по волейболу на снегу. А Марков впервые в истории Татарстана завоевал золотую медаль на одном из этапов чемпионата России по пляжному волейболу.

Так что нынешнее поколение волейболистов РТ уже может похвастаться серьезными результатами. А для рождения новой, не менее успешной волны спортсменов необходимо продолжить создание условий для занятий пляжным волейболом.