«Песня живет собственной жизнью»: певец Юрий Лоза об идее запретить песни иноагентов

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил ввести запрет на открытое использование творческих работ, созданных лицами, признанными иноагентами, или гражданами государств, осуществляющих враждебную политику по отношению к России. Своим мнением о возможном запрете песен иностранных агентов поделился с «Татар-информом» российский певец Юрий Лоза.

«Песня живет собственной жизнью. Если она написана кем-то и если в ней нет ничего такого, что нам мешало бы жить, нет никаких призывов к экстремизму, негатива, то почему бы ее не петь?» – прокомментировал ситуацию артист.

Певец также вспомнил, что подобные запреты встречались и ранее, при советской власти.

«Вы же помните, какая у нас кампания была и как мы ее осуждали, когда вырезали авторов фильмов из титров, потому что они вдруг были признаны какими-то врагами народа. Николай Эрдман, допустим, который писал сценарий, был вырезан из титров многих фильмов», – заявил Лоза.

По мнению исполнителя, бороться необходимо лишь с негативными высказываниями от иноагентов.

«Отдельное произведение после того, как оно написано и попало уже в тираж, становится самостоятельным и живет уже в отрыве от самого автора. Абсолютно не имеет значения, кто это написал, если эта песня хорошая. А вот негативные высказывания убирать все-таки стоит», – сказал певец.