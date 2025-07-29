«Песня живет собственной жизнью»: певец Юрий Лоза об идее запретить песни иноагентов
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил ввести запрет на открытое использование творческих работ, созданных лицами, признанными иноагентами, или гражданами государств, осуществляющих враждебную политику по отношению к России. Своим мнением о возможном запрете песен иностранных агентов поделился с «Татар-информом» российский певец Юрий Лоза.
«Песня живет собственной жизнью. Если она написана кем-то и если в ней нет ничего такого, что нам мешало бы жить, нет никаких призывов к экстремизму, негатива, то почему бы ее не петь?» – прокомментировал ситуацию артист.
Певец также вспомнил, что подобные запреты встречались и ранее, при советской власти.
«Вы же помните, какая у нас кампания была и как мы ее осуждали, когда вырезали авторов фильмов из титров, потому что они вдруг были признаны какими-то врагами народа. Николай Эрдман, допустим, который писал сценарий, был вырезан из титров многих фильмов», – заявил Лоза.
По мнению исполнителя, бороться необходимо лишь с негативными высказываниями от иноагентов.
«Отдельное произведение после того, как оно написано и попало уже в тираж, становится самостоятельным и живет уже в отрыве от самого автора. Абсолютно не имеет значения, кто это написал, если эта песня хорошая. А вот негативные высказывания убирать все-таки стоит», – сказал певец.