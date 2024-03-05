Песня «Татарстан» Альберта Жалилова стала призером премии «На благо мира»

Заслуженный артист РТ Альберт Жалилов и композитор Ренат Кармаков получили премию «На благо мира» за песню «Татарстан». Награждение состоялось в Москве, в Торгово-промышленной палате России.

«Я рад, что эта песня нашла поклонников не только в Татарстане. Я исполнял её уже во многих российских городах», – цитирует Жалилова пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Песня попала в номинацию премии в январе этого года. Конкурсные композиции оценивали по десятибалльной системе по двум критериям: «Нравственность» и «Профессионализм».

Независимая народная интернет-премия «На благо мира» была создана в 2011 году по инициативе певицы Валентины Толкуновой и писателя Александра Усанина. Она присуждается за гуманизм в искусстве и общественной деятельности.