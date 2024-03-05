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Песня «Татарстан» Альберта Жалилова стала призером премии «На благо мира»
Заслуженный артист РТ Альберт Жалилов и композитор Ренат Кармаков получили премию «На благо мира» за песню «Татарстан». Награждение состоялось в Москве, в Торгово-промышленной палате России.
«Я рад, что эта песня нашла поклонников не только в Татарстане. Я исполнял её уже во многих российских городах», – цитирует Жалилова пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Песня попала в номинацию премии в январе этого года. Конкурсные композиции оценивали по десятибалльной системе по двум критериям: «Нравственность» и «Профессионализм».
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