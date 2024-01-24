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Песня татарского певца Альберта Жалилова номинирована на премию «На благо мира»
Песня заслуженного артиста РТ, певца Альберта Жалилова «Татарстан» попала в номинацию премии «На благо мира», которая вручается за доброту в искусстве. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Музыку и слова для этого музыкального произведения написал исполнитель Ренат Кармаков. Поддержать авторов песни можно, проголосовав по ссылке. Конкурсные композиции оцениваются по десятибалльной системе по двум критериям: «Нравственность» и «Профессионализм».
Премия «На благо мира» была создана в 2011 году по инициативе певицы Валентины Толкуновой и писателя Александра Усанина.
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